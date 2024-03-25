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أمريكا تمتنع عن التصويت.. مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة

العدوان على غزة
أرشيفية
أ أ
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تبنى مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.اضافة اعلان

وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى:

وأضافت المندوبة الأمريكية، "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"
ولفتت إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
وزعمت أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية.

 الاحتلال يحول مركز الأمير نايف داخل مستشفى الشفاء لمعتقل

ومؤخرًا، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تعتقل 250 من الكوادر الطبية والمرضى داخل مركز الأمير نايف الطبي بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، وحوّلته إلى معتقل.
 وأوضحت أن الاحتلال أحرق قسم الشرايين في المستشفى بعد قصفه بعدة صواريخ، أمس الجمعة، بعد أن دمر منذ حصاره المستمر للمستشفى لليوم السادس على التوالي معظم الأقسام العلاجية داخل مستشفى الشفاء، الذي قتل واعتقل الاحتلال بداخله مئات الفلسطينيين.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.070

كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 168 على التوالي إلى 32.070 شهيداً، والجرحى إلى نحو 74.298 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 82 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

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