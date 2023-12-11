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الخارجية الروسية تستدعي السفير الدنماركي.. ماذا يحدث؟

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، السفير الدنماركي لدى موسكو، على خلفية "تصريحات وصفتها موسكو بالاستفزازية، عبر وسائل الإعلام الدنماركية حول نشاط الشركات الأجنبية في روسيا.اضافة اعلان

تعليق الخارجية الروسية


وقالت وزارة الخارجية الروسية للسفير الدنماركي: "إن تقييماته للاقتصاد والأسس القانونية الروسية غير مقبولة وتمثل تدخلا في الشؤون الروسية".

وجاء في بيان الخارجية على موقع الوزارة أن مثل هذه التقييمات والتكهنات تعد انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتتناقض مع روح المهام الموكلة للسفير في البلد المضيف.

العقوبات على روسيا


وأكدت الوزارة على أن الضرر الرئيسي الذي لحق بعمل الشركات الأجنبية في روسيا بما فيها الدنماركية، ناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا والتي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن رواد الأعمال الذين قرروا مواصلة أنشطتهم في روسيا يتمتعون بالدعم الكامل من السلطات الروسية.
وتابعت وزارة الخارجية الروسية، بقولها: "ننطلق من حقيقة أن غ. هينيغسن سوف يمتنع من الآن فصاعدا عن مثل هذه التصريحات".

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