الخارجية الروسية تعلق على قرار فنلندا بإغلاق الحدود.. ماذا يحدث؟

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أوضح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار فنلندا بإغلاق الحدود مع روسيا سيضر بالمواطنين الفنلنديين.





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الحماية الدولية



وقال غروشكو: "إن فنلندا أغلقت الحدود، كيف يمكننا الرد؟ المواطنون الفنلنديون سيعانون".وتابع: "أحيانا تكون الحلول غير منطقية، إذا كانت ذاكرتي تخدمني بشكل صحيح، حاول حوالي 700 مهاجر عبور الحدود الروسية الفنلندية مؤخرا، وخلال نفس الفترة حاول 387 ألف شخص عبور حدود الاتحاد الأوروبي".وأبلغت وزارة الشؤون الداخلية الفنلندية أنه في منتصف ليل 30 نوفمبر، أنه سيتم إغلاق آخر نقطة تفتيش عاملة على الحدود الروسية في 13 ديسمبر، وسيتركز استقبال الطلبات من المتقدمين للحصول على الحماية الدولية في المطارات والموانئ.في وقت سابق، أغلقت الحكومة الفنلندية، سبع نقاط تفتيش على الحدود مع روسيا من أصل ثماني نقاط.