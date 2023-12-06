درجة الحرارة 50 تحت الصفر .. شتاء غير مسبوق منذ 150 عاما في روسيا

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سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو وثق فيه تغطية الثلوج وجهه بشكل كامل في روسيا، حيث نزلت درجة الحرارة أقل من 50 درجة تحت الصفر.





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