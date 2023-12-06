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فيديو..

درجة الحرارة 50 تحت الصفر .. شتاء غير مسبوق منذ 150 عاما في روسيا

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تساقط الثلوج
أ أ
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سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو وثق فيه تغطية الثلوج وجهه بشكل كامل في روسيا، حيث نزلت درجة الحرارة أقل من 50 درجة تحت الصفر.

أكبر تساقط للثلوج:اضافة اعلان


ومن المتوقع تسجيل أكبر تساقط للثلوج منذ ما يقرب من 150 عاما، والذي سترك ما يصل إلى 40 سم من الثلج.

مناطق سيبريا 


كما تراجعت الحرارة في مناطق سيبيريا إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، في حين اجتاحت عواصف ثلجية موسكو بتساقط ثلجي قياسي، مسببة تعطيل رحلات جوية مع تأثير الطقس الشتوي على مختلف أنحاء روسيا.

وأفادت محطات الأرصاد الجوية في المنطقة بأن درجات الحرارة قد انخفضت إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر في جمهورية ساخا، الواقعة شمالي شرقي سيبيريا وتشمل مدينة ياكوتسك، واحدة من أبرد المدن في العالم.

موجة البرد:

وأدت موجة البرد التي حدثت في فترة مبكرة عن المعتاد في ساخا، إلى تراجع الحرارة إلى مستوى دون 50 درجة مئوية تحت الصفر في عدة مناطق في الجمهورية، وهي منطقة شاسعة تقل مساحتها قليلا عن الهند.

وتقع ساخا بشكل رئيسي في منطقة دائمة التجمد، وفي عاصمتها ياكوتسك، التي تقع على بعد نحو 5 آلاف كيلومتر شرقي موسكو، تتراوح الحرارة بين 44 و48 درجة مئوية تحت الصفر.

وأصبح تراجع درجات الحرارة إلى دون 50 درجة مئوية تحت الصفر أمرا أقل انتشارًا في السنوات الأخيرة نتيجة لتغيرات المناخ، حيث تُظهر المنطقة الدائمة التجمد علامات متزايدة على الانصهار.

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