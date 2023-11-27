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موسكو تهاجم واشنطن.. ماذا عن شبكة المختبرات البيولوجية؟

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رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
أ أ
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هاجم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المختبرات البيولوجية.
وقال "إن الشبكة الواسعة من المختبرات البيولوجية الأمريكية تشكل خطرا على المصالح الروسية، مؤكدا الرد عليها وفق تدابير فعالة جديدة".اضافة اعلان

الأمن البيولوجي 


وتابع مدفيديف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة مكافحة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي: "إن الشبكة الواسعة من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي تشكل خطرا جسيما على مصالحنا الوطنية".

الرد على التهديدات


وأضاف: "يجب أن يكون الرد على هذه التهديدات بتدابير فعالة جديدة"، كما أكد أن "السلطات ستواصل إيلاء تطوير التكنولوجيات الحيوية الحديثة في روسيا اهتماما وثيقا".

هذا وقال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، في وقت سابق، إن موسكو قلقة من احتمال قيام واشنطن بتوسيع جغرافية شبكتها من المختبرات البيولوجية في إفريقيا.

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