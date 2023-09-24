"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة جريمة الاحتلال في طولكرم

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دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة , تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة , التي أدت هذا اليوم إلى استشهاد شابين فلسطينيين وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.

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جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

الأردن تدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى



خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي



وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الانتهاكات التي قام بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: "إن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى ، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".وأكَّد السفير المجالي أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يُنذر بالمزيد من التصعيد ويمثل اتجاهاً خطيراً يجب وقفه فورًا.