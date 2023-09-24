الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة جريمة الاحتلال في طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
قوات الاحتلال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة , تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة , التي أدت هذا اليوم إلى استشهاد شابين فلسطينيين وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.

اضافة اعلان

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية


 وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الأردن تدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الانتهاكات التي قام بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.

خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي

 وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: "إن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى ، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
 وأكَّد السفير المجالي أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يُنذر بالمزيد من التصعيد ويمثل اتجاهاً خطيراً يجب وقفه فورًا.

اقرأ أيضا

لم ينجح أحد في الرياضيات
12:25 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

كارثة تعليمية في أمريكا.. 13 مدرسة لم ينجح أحد في الرياضيات والسبب مفاجأة

657 5ص8
11:09 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

السودان.. البرهان يعلن لأول مرة استعداده للجلوس والحوار مع حميدتي

جامعة جورج
9:57 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تناول "الاسلاموفوبيا" في مؤتمر دولي في جامعة جورج تاون بقطر

وزير التربية فرسا
8:58 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

محجبة تشكو فرنسا إلى الأمم المتحدة بسبب ارتداء "الكيمونو"

اقرأ أيضا

بيان أمريكي يُهنئ المملكة باليوم الوطني: 80 عامًا من الشراكة والتقدم والازدهار

شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين

المغرب.. عودة تدريجية للحياة بمناطق الزلزال

توقعات بقيام "الناتو" بخطوة تصعيدية كبيرة ضد روسيا في أوكرانيا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين 10:52 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة 10:44 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

إصابات برصاص الاحتلال في القدس ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين 10:08 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين 10:28 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وهدم منازل واعتقالات

اقرأ أيضا

إعصار دانيال- درنة
12:45 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

رقم صادم.. وفاة 94 من منتسبي الجيش الليبي خلال عمليات الإنقاذ

نهر المسيسبي
11:24 م السبت، 23 سبتمبر 2023

مدينة أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب مياه مالحة لنهر المسيسبي

عالم الزلازل الهولندي
10:44 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توقعات مثيرة للجدل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمّر خلال الساعات القادمة

طائرة مصر للطيران
10:10 م السبت، 23 سبتمبر 2023

عطل فني مفاجئ.. طائرة مصرية تهبط اضطراريًا في الدمام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:42 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. الإجازة المطولة الثانية وأعمار المستفيدين في حساب المواطن

حساب المواطن
11:58 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تنويه مهم حول تحديث أعمار المستفيدين في حساب المواطن

دولة الإمارات
10:57 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

دولة خليجية تطلب وزيرًا للشباب.. من لديه هذه المواصفات فليتقدم!

الدفاع-المدني
10:07 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لطلب اعتماد الشركات والمؤسسات في بوابة "سلامة"

أهم 10
9:53 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. اليوم الوطني ودعم سكني والبضائع المحظورة

طلاب الجامعات
9:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بعد إجازة اليوم الوطني.. تعرف على موعد الإجازة المطولة الثانية للطلاب والمعلمين