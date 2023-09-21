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فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
فوات الاحتلال
أ أ
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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق في الضفة الغربية.

اقتحام مخيم الجلزون شمال رام اللهاضافة اعلان

 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، خلال عملية اقتحام مخيم الجلزون، شمال رام الله، وتخلل عملية الاقتحام، إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.
 وأدى إطلاق النار لإصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين، في مدينة طولكرم، وشابًا من طوباس.

إصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق

 في سياق متصل، أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، وسط إطلاق نار، وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

في الوقت نفسه، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال.
وحسب وكالة "وفا"، فقد وصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.
وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس وأراضي عام 1948 إلى الأقصى، ودقّقت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات العيزرية

كما اقتحمت قوات الاحتلال  مدرسة بنات العيزرية الأساسية بعد تفجير أبوابها، حيث داهمت المدرسة وقام بتفتيشها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، ودمرت جزءًا من محتوياتها، وتسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

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