عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

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أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية، والتي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم. اضافة اعلان



إصابة 22 فلسطينياً بالاختناق بالغاز

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 22 فلسطينياً بالاختناق بالغاز، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة بيتا.

كما اندلعت مواجهات متفرقة، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في عدة مناطق بالضفة الغربية، أبرزها، كفر قدوم شرق قلقيلية، وقرية زبوبا غرب جنين.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، طالبًا جامعيًا على حاجز الجيب العسكري، شمال غرب المدينة.



عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

كما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال .

وحسب وكالة "وفا" فقد شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبه المدارس إلى باحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وأضافت أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب ١٥ شخصًا حتى اللحظة.

