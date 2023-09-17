الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
قوات الاحتلال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية، والتي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.اضافة اعلان

إصابة 22 فلسطينياً بالاختناق بالغاز
 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 22 فلسطينياً بالاختناق بالغاز، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة بيتا.
 كما اندلعت مواجهات متفرقة، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في عدة مناطق بالضفة الغربية، أبرزها، كفر قدوم شرق قلقيلية، وقرية زبوبا غرب جنين.
 وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، طالبًا جامعيًا على حاجز الجيب العسكري، شمال غرب المدينة.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
كما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال .
وحسب وكالة "وفا" فقد شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبه المدارس إلى باحاته.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.
وأضافت أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب ١٥ شخصًا حتى اللحظة.

اقرأ أيضا

آثار العاصفة دانيال في ليبيا
9:48 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

11 ألف قتيل و10 آلاف مفقود.. نزوح 40 ألف شخص من شرق ليبيا بسبب الفيضانات

صورة من المأساة في مدينة درنة
5:40 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منظمة إغاثية: كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال

تحطم طائرو بالبرازيل
5:19 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة بالبرازيل

السعودية
1:14 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

فرحة وارتياح يمني بعد احتضان المملكة مباحثات السلام

اقرأ أيضا

بعد ضبط أكبر مصنع للخمور.. الكويت تواصل توجيه ضربات لأوكار الدعارة

مصرع طفلة إثر تحطم طائرة عسكرية إيطالية في تورينو (فيديو)

ليبيا تعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة عام

فيروس قاتل يغلق المدارس والأسواق في هذه الدولة

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين 10:28 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وهدم منازل واعتقالات

اقتحام المسجد الأقصى 11:11 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين 12:33 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

851 اعتداءً في شهر.. وبيان فلسطيني لإدانة جرائم الاحتلال

اقتحام مدينة نابلس 6:50 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

عشرات الجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-09-16-20-04-07-97_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
8:08 م السبت، 16 سبتمبر 2023

بالفيديو.. لحظة طرد سفير فرنسا من النيجر

اوكرانيا - قصف - رويترز
3:24 م السبت، 16 سبتمبر 2023

"الانهيار حتمي".. تحذيرات غربية لـ زيلينسكي

اللقاء
2:19 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الكويت تحتج رسميًا لدى العراق.. ما الأمر؟

سيول ليبيا
1:49 م السبت، 16 سبتمبر 2023

آلاف الموتى ما زالوا تحت الأنقاض وفي البحر.. تحذيرات من كارثة أخرى في ليبيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:02 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التقديم بوظائف النيابة وانخفاض أسعار التأمين على السيارات

الضمان الاجتماعي المطور
9:59 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. هل يؤثر وجود سائق على استحقاق المعاش؟

الملك عبدالعزيز آل سعود 1
8:54 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

اليوم الوطني.. ملامح في مسيرة وكفاح الملك المؤسس لتوحيد المملكة

حساب المواطن (11)
7:57 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

توضيح مهم.. هل يجوز للبنك تجميد دعم حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات؟

الرحلات البرية
6:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها خيمة رووفنيست فالكون.. 14قطعة أساسية من المعدات لرحلة برية

الدعم السكني
6:14 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

لدعم الأسر في تملك السكن.. 258 مستفيدًا من "سكني" يوميًا