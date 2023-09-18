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إصابات برصاص الاحتلال في القدس ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
فوات الاحتلال
أ أ
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أصيب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال، قرب مدينة القدس المحتلة.
 وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيًا بجروح، على حاجز عسكري، قرب مدينة القدس، ومنعت سيارات الإسعاف من الاقتراب منه.اضافة اعلان
 واقتحمت قوات الاحتلال أحياءً في بلدة العيسوية، بالمدينة المقدسة، وشنَّت حملة دهم واسعة لمنازل الفلسطينيين.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية فيه، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط "الأقصى"، وأعاقت وصول المصلين والمواطنين وطلبة المدارس إليه.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، إذ تتعمد سلطات الاحتلال تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد، وتعرقل وتمنع دخول المصلين.

المملكة تُدين وتستنكر اقتحام المتطرفين للأقصى
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعديًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
 وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، مطالبة مجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

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