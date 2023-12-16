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البنتاغون: مدمرة أمريكية تشتبك مع 14 مسيّرة فوق البحر الأحمر

بوارج
بوارج أمريكية
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أعلنت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت، عن إسقاط 14 طائرة بدون طيار في مياه البحر الأحمر كانت قد انطلقت من المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.اضافة اعلان

إسقاط 14 مسيرة


وقالت "القيادة المركزية" في بيان لها مساء اليوم، إن مدمّرة أمريكية تجوب مياه البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يوم السبت.

وتابع بيان البنتاجون : "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو إس إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

وأضاف البيان أن الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها كانت طائرات بدون طيار هجومية، ولم تلحق أي أضرار بالسفن في البحر الأحمر.
تجدر الإشارة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أفادت يوم أمس الجمعة بأن طائرة مسيّرة حوثية استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

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