مدمّرة بريطانية تُسقط مسيّرة هجومية في البحر الأحمر

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أعلنت بريطانيا
السبت أن إحدى مدمّراتها أسقطت ما يُعتقد بأنها "مسيّرة هجومية كانت تستهدف
الملاحة في البحر الأحمر"، وسط هجمات للحوثيون في اليمن على خلفية حرب غزة.
طائرة مسيرة
هجوميةوكتب وزير
الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة إكس: "خلال الليل، أسقطت إتش إم إس
دايموند ما يعتقد أنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر
الأحمر".
وأشار شابس إلى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من "تدمير الهدف بنجاح". وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجّهة إلى دولة الاحتلال بغض النظر عن بلدانها، ردا على الحرب على غزة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أسقطت السفن الحربية الأمريكية والفرنسية التي تقوم بدوريات في البحر الأحمر، صواريخ ومسيّرات أطلقت من اليمن. وأعلنت المملكة المتحدة في نهاية نوفمبر إرسال السفينة الحربية "إتش ام اس دايموند" إلى منطقة الخليج للاستجابة لـ"المخاوف المتزايدة" بشأن أمن طرق التجارة البحرية في المنطقة.
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