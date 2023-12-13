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تتعلق بتطورات الأحداث في أوكرانيا

تسريب وثائق سرية واستياء مسؤولين أمريكيين .. ماذا يحدث؟

روسيا وأوكرانيا
أزمة أوكرانيا
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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وجود حالة من الغضب والاستياء لدى مسؤولين أمريكيين بسبب تسريب تقييماتهم حول الصراع في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته قائلا: "كنا مندهشين وغاضبين".اضافة اعلان

وأوضحت الصحيفة أن الوثائق السرية المسربة للاستخبارات الأمريكية "تنفي التقييمات المتفائلة للبيت الأبيض حول الوضع في أوكرانيا، وتظهر أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن التطورات في الميدان العسكري".

وثائق سرية مسربة


وشددت الصحيفة على أن الوثائق المنشورة أثرت على مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إذ شككوا في جدوى تخصيص الأموال لأوكرانيا.

وأكدت أن هؤلاء النواب نجحوا لاحقا في "تنظيم كتلة قوية" وفرض ضغوط على إدارة البلاد، مما أدى إلى حجب حزمة المساعدات الإضافية المفترضة لكييف بقيمة 106 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 50 وثيقة سرية تم تسريبها عبر الإنترنت، تتضمن معلومات استخباراتية حول مختلف المشاكل السياسية الخارجية للبلاد.

 

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