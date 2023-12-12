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أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا تشمل أكثر من 20 شخصًا و200 شركة

روسيا وأوكرانيا
أرشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، تشمل أكثر من 20 شخصا طبيعيا وما يزيد عن 200 شخصية معنوية (كيان قانوني).اضافة اعلان

العقوبات شملت عدة شركات

وشملت العقوبات شركات من روسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وجزر المالديف، تمثل قطاعات الصناعة والمالية والتعدين والتنمية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

ومن بين الشركات التي تم فرض العقوبات عليها، " ومن بينها مصنع مسحوق بيرم، وجمعية إنغلز لصناعة الآلات "سيغنال"، وشركة تشوكوتكا للتعدين والجيولوجيا، ومصنع إيجفسك الكهروميكانيكي، والشركة المساهمة "كامتشاتكا زولوتو"، ومصنع كازان لهندسة الضواغط، ومصنع ذخيرة نوفوسيبيرسك، والجمعية العلمية والإنتاجية، والشركة المساهمة "تولاتوتشماش"، و"بيرنغ ميتالس"، ومجموعة 7TV الإعلامية، وجمعية "ساحة كييف" ذات المسؤولية المحدودة، وفوستوك زولوتو".

رجل الأعمال وسفن

كما تشمل قائمة العقوبات رجل الأعمال فلاديسلاف فلاديميروفيتش سفيبلوف وشركة Highland Gold، بالإضافة إلى رجل الأعمال إيفان فلاديميروفيتش تافرين وعدد من الشركات المرتبطة به، من ضمنها "كيسمت للاتصالات والبنية التحتية" و"مجموعة كيسمت كابيتال"، و"كيسمت للاستشارات".

كما تم فرض عقوبات على ثلاث سفن ترفع العلم الروسي - أركادي تشيريشيف، وكابيتان ياكوبوفيتش، وماريا.

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