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استشهاد 76 فلسطينيًا في الغارات المستمرة على قطاع غزة

قصف غزة
شهداء غزة
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استشهد 76 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي، الذي استهدف الليلة الماضية واليوم عدة مناطق في قطاع غزة.اضافة اعلان

استشهاد العشرات بعد قصف 13 منزلًا

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 36 فلسطينيًا استشهدوا في غارات استهدفت 14 منزلأ في منطقة الفاخورة والنادي الرياضي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 25 فلسطينياً في سلسة غارات استهدفت منازل في وسط القطاع.
 وذكر مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة أن شهداء وسط القطاع معظمهم من الأطفال والنساء.

استشهاد 15 فلسطينيًا في خان يونس

 وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينياً في غارات إسرائيلية عنيفة.
استشهد ثمانية فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
استمرارقصف المنازل والمستشفيات.

استشهاد ثمانية في طولكرم

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل منذ مساء أمس اقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وسط قصف من طائرات مسيرة، وإطلاق نار كثيف، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وجرح 12 على الأقل.
واستهدفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف لعرقلة نقل الجرحى للمشافي، كما تواصل الانتشار المكثف على مداخل مدينة طولكرم ومخيمها.

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