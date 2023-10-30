لليوم الـ 24.. استشهاد وإصابة العشرات واستمرار هدم المنازل بغزة(تقرير)

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استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسلة عمليات القصف المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

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استشهاد 15 فلسطينيًا بغارات عنيفة



2000 مفقود تحت أنقاض المنازل



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا في غارات عنيفة، استهدفت عدة منازل في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.كما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين، تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف.وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود أكثر من 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة.





عشرات الشهداء المواطنين معظمهم من الأطفال



23 شهيدًا إثر استهداف منزلين



إصابة العشرات في حي النصيرات



استشهاد طفل في غارة على رفح



ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 8069 شهيدًا



التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان على غزة



استشهد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بوصول نحو 23 شهيدًا إلى المستشفيات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في منطقة الزوايدة، مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، مما أدى لارتقاء امرأة وجميع أبنائها.واستهدف الطيران الحربي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.وأضافت (وفا) أن طفلاً (8 سنوات) استشهد في قصف إسرائيلي على منزل مدينة رفح، ليلتحق بوالده ووالدته وإخوانه الذي استشهدوا سابقاً خلال العدوان الغاشم، لتُمسح بذلك عائلة الشهيد عبدالله موسى زعرب من السجل المدني.ارتفع عدد شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدًا، وأكثر من 20 ألف جريح.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 7955 استشهدوا في قطاع غزة، و114 شهيدًا في الضفة.فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف شخص، ونحو 2000 شخص في الضفة، مشيرة إلى أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ ثلاثة وعشرين يومًا على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين.ونددت التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة، واستمرار منع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء، مما يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.