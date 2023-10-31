ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8525 بينهم 3542 طفلا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي إلى 8525 شهيداً. اضافة اعلان





21 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال



استشهاد 16 فلسطينياً وسط قطاع غزة

عدد المفقودين بلغ مليوناً وعشرة آلاف



تحرك عاجل من الجامعة العربية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 3542 طفلاً كما أصيب في العدوان نحو 21 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.وجددت وزارة الصحة الفلسطينية تحذيرها من توقف المستشفيات الكبرى في غزة عن العمل بشكل كامل مع نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.كما استشهد اليوم، 16 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم في غارات جوية وقصف مدفعي مستمر على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 16 فلسطينياً استشهدوا في غارات عنيفة استهدفت عدة منازل في وسط قطاع غزة الذي يشهد عملية توغل إسرائيلي في مناطق حجر الديك وشرق مخيم البريج.وفي سياق متصل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالجرافات والدبابات توغلها في محورين في مدينة غزة الأول شمال غرب مدينة غزة وجنوب المدينة وسط قصف مدفعي مكثف صوب المنازل والمنشآت الفلسطينية.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن عدد الشهداء والمفقودين في العدوان المستمر على قطاع غزة بلغ مليوناً وعشرة آلاف، مؤكدة خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.سلّمت جامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في القضية التي تنظرها المحكمة بشأن احتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.