ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 11 ألف شهيد

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ارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة اليوم الجمعة، إلى 11.208 شهداء.
29 ألف جريح معظمهم نساء وأطفال وأفادت
وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو29.500 جريح، لافتة النظر إلى
أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين
نحو 2700 فلسطيني، بينهم أكثر من 1500 طفل، يشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.
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وأشارت إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 يضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.