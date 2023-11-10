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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 11 ألف شهيد

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة اليوم الجمعة، إلى 11.208 شهداء.

 29 ألف جريح  معظمهم نساء وأطفال  اضافة اعلان

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو29.500 جريح، لافتة النظر إلى أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 فلسطيني، بينهم أكثر من 1500 طفل، يشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.
 وأشارت إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 يضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

إجراء العمليات الجراحية دون تخدير

وأضافت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، بما في ذلك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية.

عدد النازحين بلغ 117 ألف

 وأكدت الوزارة نزوح 117 ألف إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، في حين بلغ عدد النازحين 1.6 مليون نازح في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يوجد قرابة 160,000 نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال.

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