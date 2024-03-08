ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 30.878 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 154 على التوالي إلى 30.878 شهيدًا، والجرحى إلى 72.402 جريح؛ معظم الضحايا النساء والأطفال.





استشهاد 78 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية



استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح



إدخال 243 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 78 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 104 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، لافتة لوجود العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم.فيما استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في بلدة القرارة شرق خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا، وما زال العديد من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها الاحتلال.وفي سياق متصل، واصلت جرافات الاحتلال تجريف وتدمير مربعات سكنية كاملة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأدت عمليات القصف والتفجير والتجريف إلى تدمير آلاف المنازل في خان يونس، التي تحولت معظم الأحياء السكنية الحيوية فيها لأكوام من الركام.يأتي هذا في وقت دخلت فيه من ميناء رفح البري بشمال سيناء 243 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة.وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 41 شاحنة دخلت عبر ميناء رفح البري، و202 شاحنة عن طريق معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق قطاع غزة، كما تم السماح بعبور 367 من حملة الإقامات والجنسيات الأجنبية و98 من أصحاب الجوازات المصرية.