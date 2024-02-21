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استشهاد 45 فلسطينيًا جراء قصف مكثف على غزة

قصف غزة
شهداء فزة
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 استشهد 45 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية، جراء قصفٍ استهدف وسط قطاع غزة.

استشهاد 45 فلسطينيًا جراء قصف مكثف على غزةاضافة اعلان

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 45 شهيدًا من تحت العديد من المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تعرضت لقصف عنيف في النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

فلسطين تطالب بتحقيق دولي وإجراءات فورية

من ناحيته، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بتحقيق دولي وإجراءات فورية بخصوص ما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيون من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وفي سجون الاحتلال.
وأكد أن الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجالاً للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن لجرائم إعدام ميداني، ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداءات.

بيان من رابطة العالم الإسلامي

كما أعربت رابطة العالم الإسلامي، عن استيائها وأسفها تجاه نقض مشروع القرار الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار على غزة، الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية في مجلس الأمن، بهدف حماية الأرواح والممتلكات للشعب الفلسطيني في القطاع.

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