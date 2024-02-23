السبت، 14 شعبان 1445 ، 24 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف على غزة

النازحون في غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات من الفلسطينيين استُشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في قطاع غزة.اضافة اعلان

استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف غزة

 وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن ٢٢ فلسطينيًا على الأقل استُشهدوا في قصف جوي على منازل في وسط مدينة غزة.
 كما استشهد العديد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف للبوارج الحربية لمدينة دير البلح وسط القطاع.

استشهاد 60 فلسطينيًا جراء قصف القطاع

كما استشهد اليوم أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 40 فلسطينيًا استشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد

فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي إلى 29.514 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69.616 ألف جريح.

350 ألف مريض بلا دواء وطعام في قطاع غزة

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، هم بلا دواء ولا طعام وحياتهم مهددة بالخطر الشديد، لعدم تناولهم الأدوية وتلقيهم الجرعات العلاجية بسبب نفادها من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إثر إغلاق المعابر ومواصلة الاحتلال استهداف المستشفيات، وعدم توفر الأطعمة الصحية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء في جميع مناطق قطاع غزة.

اقرأ أيضا

شاب يعود للحياة بعد توقف قلبه 30 دقيقة في دولة عربية

بعد فيضانات الخمور.. شخص يريق 60 ألف لتر من النبيذ في هذه الدولة

وفاة أحد حراسه.. موكب الرئيس الموريتاني يتعرض لحادث سير

تزايد الأعمال المعادية للإسلام في بريطانيا منذ 7 أكتوبر

استمرار القصف.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ29.410 شهداء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 7:31 م الجمعة، 23 فبراير 2024

استشهاد 13 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة

تشييع شهداء غزة 3:18 م الجمعة، 23 فبراير 2024

غزة اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد

النازحون في غزة 3:16 م الإثنين، 19 فبراير 2024

غزة اليوم.. استشهاد فلسطينيين في قصف مكثف على رفح

تشييع شهداء غزة 1:50 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 28.473 شهيدًا