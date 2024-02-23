استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف على غزة

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات
من الفلسطينيين استُشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في قطاع غزة.
استشهاد
العشرات من الفلسطينيين في قصف غزة وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن ٢٢ فلسطينيًا
على الأقل استُشهدوا في قصف جوي على منازل في وسط مدينة غزة.
كما استشهد العديد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف للبوارج الحربية لمدينة دير البلح وسط القطاع.
استشهاد
60 فلسطينيًا جراء قصف القطاعكما
استشهد اليوم أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء قصف استهدف وسط
وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 40 فلسطينيًا استشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وسط قطاع غزة.