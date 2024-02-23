استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف على غزة

أ أ

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات من الفلسطينيين استُشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في قطاع غزة.





استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف غزة



استشهاد 60 فلسطينيًا جراء قصف القطاع



ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد



350 ألف مريض بلا دواء وطعام في قطاع غزة



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن ٢٢ فلسطينيًا على الأقل استُشهدوا في قصف جوي على منازل في وسط مدينة غزة.كما استشهد العديد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف للبوارج الحربية لمدينة دير البلح وسط القطاع.كما استشهد اليوم أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 40 فلسطينيًا استشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وسط قطاع غزة.فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي إلى 29.514 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69.616 ألف جريح.في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، هم بلا دواء ولا طعام وحياتهم مهددة بالخطر الشديد، لعدم تناولهم الأدوية وتلقيهم الجرعات العلاجية بسبب نفادها من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إثر إغلاق المعابر ومواصلة الاحتلال استهداف المستشفيات، وعدم توفر الأطعمة الصحية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء في جميع مناطق قطاع غزة.