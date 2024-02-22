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غزة الآن.. استشهاد 26 فلسطينيًا جراء قصف وسط القطاع

قطاع غزة
شهداء غزة
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استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الخميس، في قصف استهدف مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

استشهاد 26 فلسطينيًا جراء قصف غزةاضافة اعلان

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع أن طائرات الاحتلال قصفت منزلأ في مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 14 فلسطينياً من عائلة واحدة.
 كما استشهد 12 فلسطينيًا في قصف استهدف بلدة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم

في الوقت نفسه، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني أن حوالي 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
 وأوضح المسؤول الأممي في تصريح صحفي صدر اليوم, أن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون الآن حرباً مروعة.
 وأضاف: أن المدارس شمالي غزة تضررت بشدة أو دُمرت بالكامل، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية، مؤكداً أن الذين يدعون لتفكيك الأونروا يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل.

استشهاد 5260 طالبًا وإصابة 8985 بجروح

 وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء، أن 5260 طالبًا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر بينهم 47 طالبًا استُشهد في الضفة وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94.
 وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.

تعرض 111 منها لأضرار بالغة

 وأشارت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، مما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، وتدمير 40 بالكامل.
 كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

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