الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 29195 شهيدًا

شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ137 على التوالي إلى 29195 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69170 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 29195 شهيدًا

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 103 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 142 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد واعتقال فلسطينيين مع استمرار القصف المكثف

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، باستشهاد تسعة فلسطينيين في القصف المستمر على قطاع غزة، مشيرة أن سبعة فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع.
كما استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي سياق متصل تواصل طائرات الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات المغازي والبريج، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال اليوم، لأكثر من 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال حملة دهم واسعة للبلدات والمدن الفلسطينية.

اعتقال 7120 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

في الوقت نفسه، أشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي قي الضفة الغربية تجاوز 7120 معتقلاً.

حياة المرضى في خطر بمجمع ناصر بخان يونس

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.
وبينت أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة، مشيرة للجهود المستمرة لمنظمة الصحة العالمية لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا

مصر تكشف عن قتلة القائد العسكري اليمني داخل شقة بالقاهرة

خبراء الأمم المتحدة يفضحون انتهاكات الاحتلال بحق نساء فلسطين

غزة اليوم.. استشهاد فلسطينيين في قصف مكثف على رفح

مسؤول خليجي: تحويل مسارات الشحن عن البحر الأحمر سيضع قيودًا على منتجات الطاقة

إحصائية غير متوقعة عن اختفاء 5 ملايين حمار سنويا حول العالم.. أين تذهب؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تشييع شهداء غزة 12:50 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

غزة الآن.. استشهاد واعتقال فلسطينيين في قصف مكثف لطيران الاحتلال

unnamed 6:24 م الجمعة، 09 فبراير 2024

الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 340 طبيبًا خلال العدوان على غزة

تشييع شهداء غزة 4:43 م الخميس، 08 فبراير 2024

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27,840

قصف غزة 7:57 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

66.630 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27.365 شهيدًا