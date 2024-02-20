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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ137 على التوالي إلى 29195 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69170 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 29195 شهيدًا



استشهاد واعتقال فلسطينيين مع استمرار القصف المكثف



اعتقال 7120 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر



حياة المرضى في خطر بمجمع ناصر بخان يونس



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 103 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 142 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، باستشهاد تسعة فلسطينيين في القصف المستمر على قطاع غزة، مشيرة أن سبعة فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع.كما استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وفي سياق متصل تواصل طائرات الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات المغازي والبريج، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال اليوم، لأكثر من 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال حملة دهم واسعة للبلدات والمدن الفلسطينية.في الوقت نفسه، أشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي قي الضفة الغربية تجاوز 7120 معتقلاً.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.وبينت أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة، مشيرة للجهود المستمرة لمنظمة الصحة العالمية لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.