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ارتفاع عدد ضحايا الجوع والجفاف من الأطفال في غزة إلى 18 طفلاً

النازحون في غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد ضحايا الجوع والجفاف وسوء التغذية في صفوف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 18 طفلاً

ارتفاع عدد ضحايا الجوع والجفاف من الأطفال اضافة اعلان

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الموت يهدد الآلاف من الأطفال بسبب الجوع والجفاف وسوء التغذية في ظل استمرار الاحتلال في عرقلة تدفق إمدادات الغذاء والدواء وحليب الأطفال إلى قطاع غزة.
وأكدت أن طفلة فارقت الحياة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 30.717

في الوقت نفسه، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 152 على التوالي إلى 30.717 شهيداً، والجرحى إلى نحو 72.156 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

استشهاد 86 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 86 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 113 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، لافتة لوجود العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم.
وبينت أن 348 من كوادرها استشهدوا واعتقل 269 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومن بين المعتقلين مديرو مستشفيات بخان يونس وشمال قطاع غزة.

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