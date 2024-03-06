ارتفاع عدد ضحايا الجوع والجفاف من الأطفال في غزة إلى 18 طفلاً

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ارتفع عدد ضحايا الجوع والجفاف وسوء التغذية في صفوف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 18 طفلاً





ارتفاع عدد ضحايا الجوع والجفاف من الأطفال



ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 30.717



استشهاد 86 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الموت يهدد الآلاف من الأطفال بسبب الجوع والجفاف وسوء التغذية في ظل استمرار الاحتلال في عرقلة تدفق إمدادات الغذاء والدواء وحليب الأطفال إلى قطاع غزة.وأكدت أن طفلة فارقت الحياة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.في الوقت نفسه، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 152 على التوالي إلى 30.717 شهيداً، والجرحى إلى نحو 72.156 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 86 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 113 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، لافتة لوجود العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم.وبينت أن 348 من كوادرها استشهدوا واعتقل 269 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومن بين المعتقلين مديرو مستشفيات بخان يونس وشمال قطاع غزة.