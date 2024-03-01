أكثر من 30 ألف شهيد.. الجوع والجفاف يوديان بحياة أطفال غزة

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ147 على التوالي إلى 30.228 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 71.377 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 193 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 920 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.





استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في حي الزيتون



استشهاد فلسطينيين جنوب الضفة الغربية



شمال غزة: الجوع والجفاف يوديان بحياة عشرة أطفال



كارثة إنسانية تحدق بالأطفال والنساء



كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في حي الزيتون شرق مدينة غزة، جراء القصف والتوغلفي الحي المذكور.وأشارت إلى أن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 30 شهيدًا وعشرات الجرحى من الطرقات ومن تحت ركام المنازل المدمرة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، لافتة إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم.فيما استشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال عند مدخل قرية عوا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث فتحت قوات الاحتلال نيرانها على مجموعة من الفلسطينيين عند مدخل قرية عوا بالخليل، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.في الوقت نفسه، أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة اليوم، عن ارتفاع حصيلة الأطفال الذين فارقوا الحياة إلى عشرة، مبينةً أن آلاف الأطفال شمال قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والجفاف، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي قطع جميع الطرق المؤدية لشمال القطاع.من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن كارثة إنسانية تحدق بالأطفال والنساء في شمال قطاع غزة في ظل المجاعة والجفاف اللذين ظهرا في أوساط الأطفال الذين حرموا الغذاء والحليب والدواء.