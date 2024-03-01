الجمعة، 20 شعبان 1445 ، 01 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أكثر من 30 ألف شهيد.. الجوع والجفاف يوديان بحياة أطفال غزة

images
أطفال غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ147 على التوالي إلى 30.228 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 71.377 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.اضافة اعلان
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 193 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 920 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في حي الزيتون

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في حي الزيتون شرق مدينة غزة، جراء القصف والتوغلفي الحي المذكور.
 وأشارت إلى أن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 30 شهيدًا وعشرات الجرحى من الطرقات ومن تحت ركام المنازل المدمرة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، لافتة إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم.

استشهاد فلسطينيين جنوب الضفة الغربية

فيما استشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال عند مدخل قرية عوا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث فتحت قوات الاحتلال نيرانها على مجموعة من الفلسطينيين عند مدخل قرية عوا بالخليل، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.

شمال غزة: الجوع والجفاف يوديان بحياة عشرة أطفال

في الوقت نفسه، أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة اليوم، عن ارتفاع حصيلة الأطفال الذين فارقوا الحياة إلى عشرة، مبينةً أن آلاف الأطفال شمال قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والجفاف، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي قطع جميع الطرق المؤدية لشمال القطاع.

كارثة إنسانية تحدق بالأطفال والنساء

 من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن كارثة إنسانية تحدق بالأطفال والنساء في شمال قطاع غزة في ظل المجاعة والجفاف اللذين ظهرا في أوساط الأطفال الذين حرموا الغذاء والحليب والدواء.

اقرأ أيضا

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

فرنسا تقرر غلق مدرسة إسلامية إثر "شكوك" حول مواردها المالية

لنحو 30 ألف شهيد.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة مع استمرار القصف

قطع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر بين النفي الحوثي والتأكيد الغربي

السودان يعترض على مساواة جيشه بـ"الدعم السريع" في تقرير أممي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

النازحون في غزة 4:53 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

لنحو 30 ألف شهيد.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة مع استمرار القصف

قصف غزة 4:00 م الأحد، 25 فبراير 2024

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر لـ 29.692

قطاع غزة 2:29 م الخميس، 22 فبراير 2024

غزة الآن.. استشهاد 26 فلسطينيًا جراء قصف وسط القطاع

شهداء غزة 4:43 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 29195 شهيدًا