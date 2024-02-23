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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد 13 ألف طفل فلسطيني خلال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 140 يومًا.





استشهاد 13 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة



استشهاد 60 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح



وأفادت الوزارة في تقرير لها أنه تم توثيق استشهاد 8800 امرأة، لافتة أنه لا يزال هناك سبعة آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 2573 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 29.514 شهيدًا، إضافة لإصابة 69.616 بجروح، بينهم 11 ألف جريح بحاجة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة في ظل عدم قدرة المستشفيات على علاجهم نتيجة انهيار المنظومة الصحية، بسبب الاستهداف المستمر للمستشفيات من قبل الاحتلال .وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 17 ألف طفل في غزة يعيشون حاليًا دون والديهم أو فقدوا أحدهما بسبب القصف والعدوان، لافتة النظر لوجود 700 ألف نازح أصيبوا بالأمراض المعدية بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء، يضاف لذلك وجود 60 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء في ظروف معيشية وصحية قاسية.كما استشهد أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 40 فلسطينيًا استشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وسط قطاع غزة.كما استشهد نحو 20 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.