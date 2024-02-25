غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر لـ 29.692

أ أ

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 142 على التوالي إلى 29.692 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69.879 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 29.692



اعتقال 7225 فلسطينيًا في الضفة الغربية



الاحتلال يدمر آلاف المنازل شرق غزة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 86 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 131 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.كما وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 7225 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 15 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، من بينهم أسرى محررون وأطفال.في الوقت نفسه، دمرت قوات الاحتلال آلاف المنازل والمنشآت الفلسطينية على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة، والممتدة من بيت حانون شمالاً حتى مدينة رفح جنوبا، وذلك لخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة بعمق يزيد عن كيلو متر داخل المناطق السكنية في القطاع.ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية في إحصائية أولية لها، تدمير وتفجير وتجريف الاحتلال أكثر من ألف منزل ومنشأة في مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن ما يسمى بالمنطقة العازلة التي عكف الاحتلال على إقامتها، التي تشكل أكثر من 30 في المئة من مساحة القطاع التي تبلغ 364 كم2 .