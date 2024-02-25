الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر لـ 29.692

قصف غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 142 على التوالي إلى 29.692 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69.879 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 29.692


 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 86 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 131 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

اعتقال 7225 فلسطينيًا في الضفة الغربية

كما وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 7225 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 15 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، من بينهم أسرى محررون وأطفال.

الاحتلال يدمر آلاف المنازل شرق غزة

في الوقت نفسه، دمرت قوات الاحتلال آلاف المنازل والمنشآت الفلسطينية على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة، والممتدة من بيت حانون شمالاً حتى مدينة رفح جنوبا، وذلك لخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة بعمق يزيد عن كيلو متر داخل المناطق السكنية في القطاع.
 ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية في إحصائية أولية لها، تدمير وتفجير وتجريف الاحتلال أكثر من ألف منزل ومنشأة في مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن ما يسمى بالمنطقة العازلة التي عكف الاحتلال على إقامتها، التي تشكل أكثر من 30 في المئة من مساحة القطاع التي تبلغ 364 كم2 .

اقرأ أيضا

البرازيل.. مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)

استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف على غزة

الأمم المتحدة: 13 ألفًا و900 قتيل جراء الحرب في السودان

استشهاد 13 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة

غزة اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قطاع غزة 2:29 م الخميس، 22 فبراير 2024

غزة الآن.. استشهاد 26 فلسطينيًا جراء قصف وسط القطاع

تشييع شهداء غزة 1:50 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 28.473 شهيدًا

تشييع شهداء غزة 4:09 م الإثنين، 12 فبراير 2024

67984 جريحًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28340 شهيدًا

تشييع شهداء غزة 4:43 م الخميس، 08 فبراير 2024

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27,840