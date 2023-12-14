إصابة أكثر من 30 راكباً جراء انفصال عربات مترو أنفاق في بكين

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أصيب أكثر من 30 راكبا في حادث انفصال عربات مترو أنفاق في بكين، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية، مساء اليوم.





حادث قطار في الصين اضافة اعلان



انحراف عربة قطار:



شبكة السكك الحديدية:



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