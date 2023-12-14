إصابة أكثر من 30 راكباً جراء انفصال عربات مترو أنفاق في بكين

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أصيب أكثر من 30 راكبا في حادث انفصال عربات مترو أنفاق في بكين، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية، مساء اليوم.
حادث قطار في الصين
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وبحسب الوكالة، وقع الحادث مساء الخميس في جزء من خط "تشانغ بينغ" بين محطتي مترو "شييرتشي" و"شنغ مينغ كيكسويوان".
وأضافت الوكالة: "أصيب أكثر من 30 شخصا حتى الآن، ولا يوجد قتلى جراء الحادث"، فيما يجري حاليا التحقيق.
انحراف عربة قطار:
في وقت سابق، انحرفت عربة قطار شحن عن مسارها في محطة فلورنسا كاستيلو على مشارف مدينة توسكان، وسادت حالة من الفوضى حول مواعيد الرحلات بين التأخير والإلغاء.
وأوضحت وكالة "إيطاليا 24 " أنه على الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات إلا أن البنية التحتية تعرضت لأضرار كبيرة ، فقد أصبحت إيطاليا منقسمة إلى قسمين بسبب حركة السكك الحديدية مع التسبب في إزعاج كبير لأولئك الذين يضطرون للسفر بالقطار عبر شبه الجزيرة.
شبكة السكك الحديدية:
وأوضحت شبكة السكك الحديدية: "انقطعت حركة السكك الحديدية على كل من الخط عالي السرعة والخط التقليدي بسبب خروج بعض عربات قطار الشحن عن القضبان في محطة فلورنس كاستيلو، وقد تعرضت البنية التحتية لأضرار كبيرة".
وأشارت الوكالة إلى أن مئات الأشخاص ، كثير منهم من السياح ، احتشدوا في المحطات المركزية للمدن الإيطالية الرئيسية بعد إلغاء رحلاتهم بسبب شلل حركة القطارات عالية السرعة بين ميلانو وفينيسيا وروما، مما يجعل التنقل بين شمال وجنوب البلاد أمرا مستحيلا.
كان الانحراف عن السكة قد تسبب في سقوط بعض الأعمدة والأبراج التي تدعم الكابلات التي تزود القطارات والمسار بالكهرباء.
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