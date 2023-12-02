السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مرض خطير.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بحظر السفر للصين

فيروس نيباه
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


قدّم خمسة أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بالمجلس، طلباً للرئيس الأمريكي جو بايدن، لفرض حظر على السفر إلى الصين بعد ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الصينية.اضافة اعلان

حظر السفر إلى الصين

وطالب الأعضاء بالتقييد الفوري للسفر إلى الصين حتى يتم التعرف على مزيد من المخاطر التي يشكّلها هذا المرض الجديد.
وفي الأسبوع الماضي دعت وزارة الصحة في تايوان، مواطنيها إلى عدم السفر غير الضروري إلى ‏الصين بسبب الزيادة الأخيرة في الأمراض التنفسية هناك.

فيما قال المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية "مي فنغ" في مؤتمر صحفي، (السبت)، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.
وتشهد الصين ارتفاعا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بـ"كوفيد-19" في ديسمبر من العام الماضي.

اقرأ أيضا

الداخلية الكويتية
1:39 م السبت، 02 ديسمبر 2023

الإنتربول بالمغرب يُسلم الكويت أستاذا جامعيا كسر جمجمة ابن شقيقه بـ"دامبل"

7ع6556
12:30 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

"خارجية فلسطين" تدين استئناف العدوان على غزة وتطالب بتوقفه فورًا

تنزيل
11:01 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بيان للديوان الأميري الكويتي حول الوضع الصحي لأمير البلاد

البرلمان العربي
10:05 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بيان مهم لـ "البرلمان العربي" بشأن استئناف قصف الاحتلال لقطاع غزة

اقرأ أيضا

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

روسيا وألمانيا تتجهان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية

الـ"يونيسيف": استئناف الحرب على غزة يهدد بكارثة على الأطفال

"كوب28" يرصد 30 مليار دولار لتعويض الدول المتضررة من تغير المناخ

اليوم.. انطلاق تصويت المصريين في الخارج لانتخابات الرئاسة 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل (1) 9:03 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عملاق الدبلوماسية.. وفاة هنري كيسنجر "عرّاب السياسة" الأمريكية عن 100 عام

وزير الخارجية 6:54 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تعقد اجتماعاً رسمياً مع وزير الخارجية الصيني

6564b80d4c59b749f03ed362 8:55 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

موسكو تهاجم واشنطن.. ماذا عن شبكة المختبرات البيولوجية؟

أمريكا 1:15 م السبت، 25 نوفمبر 2023

الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن داخل السجن

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-01 at 1.02.55 AM
2:15 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"أقنعتهم بالعمرة".. شركة وهمية تحتال على معتمرين عراقيين بنصف مليون دولار

2023-11-30_17-45-53
6:20 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

لحظة وقوع انفجار ضخم في جبل عطان بصنعاء

WhatsApp Image 2023-11-30 at 4.17.34 PM
5:20 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

رئيس ألمانيا ينتظر نصف ساعة أمام باب الطائرة لعدم وجود أحد في استقباله بدولة خليجية

تنزيل
4:47 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الأرجنتينية تُكرّم مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في بوينس أيرس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قطار خادم الحرمين
3:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. أسعار تذاكر قطار الحرمين لجميع المحطات (اقتصادي- رجال أعمال) وطريقة الحجز أون لاين

الحرب على المخدرات
2:59 م السبت، 02 ديسمبر 2023

في المدينة وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

ابشر - مركبات - اذن مركبة
2:35 م السبت، 02 ديسمبر 2023

كيف تسقط مركبتك التالفة وتستفيد من المهلة التصحيحية بدون غرامات عبر أبشر؟

الداخلية
2:03 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط 7 متورطين ارتكبوا مخالفة مشينة. والداخلية تكشف العقوبة المنتظرة بحقهم وتحذر

القطار الهيدروجيني
2:02 م السبت، 02 ديسمبر 2023

"تجربة فريدة ومميزة".. مواعيد قطار الدمام وأسعار التذاكر

الموارد البشرية
1:48 م السبت، 02 ديسمبر 2023

موعد صرف المبالغ المرتجعة للضمان الاجتماعي.. وطريقة الاستعلام عن قبول التسجيل