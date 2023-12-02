مرض خطير.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بحظر السفر للصين

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قدّم خمسة أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بالمجلس، طلباً للرئيس الأمريكي جو بايدن، لفرض حظر على السفر إلى الصين بعد ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الصينية. اضافة اعلان





حظر السفر إلى الصين



وطالب الأعضاء بالتقييد الفوري للسفر إلى الصين حتى يتم التعرف على مزيد من المخاطر التي يشكّلها هذا المرض الجديد.وفي الأسبوع الماضي دعت وزارة الصحة في تايوان، مواطنيها إلى عدم السفر غير الضروري إلى ‏الصين بسبب الزيادة الأخيرة في الأمراض التنفسية هناك.فيما قال المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية "مي فنغ" في مؤتمر صحفي، (السبت)، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.وتشهد الصين ارتفاعا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بـ"كوفيد-19" في ديسمبر من العام الماضي.