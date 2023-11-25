"الصحة العالمية" تُحذر.. مرض رئوي يجتاح الصين ويهاجم أطفال المدارس

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وسط مخاوف دولية متصاعدة، تعاني مناطق مختلفة من الصين من انتشار أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي.
تحذير مهم من منظمة الصحة العالميةوأبدت منظمة الصحة العالمية، قلقًا إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعية السكان إلى ضرورة أخذ إجراءات احترازية.
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وحسب "سكاي نيوز"، فقد اكتظت مستشفيات بكين وشمال الصين بالأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
ازدحام المرضى بمستشفيات المدن الكبرى بالصين ومع دخول البلاد أول شتاء لها منذ تخفيف الضوابط الصارمة لمكافحة فيروس كورونا قبل ما يقرب من عام، فإن أوقات الانتظار لرؤية الأطباء تمتد لساعات، حيث يصطف مئات المرضى في بعض مستشفيات الأطفال في المدن الكبرى بجميع أنحاء شمال الصين.
مستشفى أطفال يستقبل 13 ألف طفلوفي مدينة تيانجين حطم أكبر مستشفى للأطفال رقما قياسيا، حيث استقبل أكثر من 13 ألف طفل بأقسام العيادات الخارجية والطوارئ.
وكشف مسؤولو الصحة في بكين والمدن الكبرى الأخرى شمالي الصين، أن الأمراض الموسمية، بما في ذلك الإنفلونزا، وكذلك الالتهاب الرئوي كلهاعدوى بكتيرية عادة ما تكون خفيفة وتؤثر على الأطفال، كانت الأسباب وراء اكتظاظ المستشفيات.