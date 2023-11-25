السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة العالمية" تُحذر.. مرض رئوي يجتاح الصين ويهاجم أطفال المدارس

download
مرش رئوي يجتاح الصين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وسط مخاوف دولية متصاعدة، تعاني مناطق مختلفة من الصين من انتشار أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي.

تحذير مهم من منظمة الصحة العالميةاضافة اعلان

وأبدت منظمة الصحة العالمية، قلقًا إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعية السكان إلى ضرورة أخذ إجراءات احترازية.
وحسب "سكاي نيوز"، فقد اكتظت مستشفيات بكين وشمال الصين بالأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

ازدحام المرضى بمستشفيات المدن الكبرى بالصين

 ومع دخول البلاد أول شتاء لها منذ تخفيف الضوابط الصارمة لمكافحة فيروس كورونا قبل ما يقرب من عام، فإن أوقات الانتظار لرؤية الأطباء تمتد لساعات، حيث يصطف مئات المرضى في بعض مستشفيات الأطفال في المدن الكبرى بجميع أنحاء شمال الصين.

مستشفى أطفال يستقبل 13 ألف طفل

وفي مدينة تيانجين حطم أكبر مستشفى للأطفال رقما قياسيا، حيث استقبل أكثر من 13 ألف طفل بأقسام العيادات الخارجية والطوارئ.
وكشف مسؤولو الصحة في بكين والمدن الكبرى الأخرى شمالي الصين، أن الأمراض الموسمية، بما في ذلك الإنفلونزا، وكذلك الالتهاب الرئوي كلهاعدوى بكتيرية عادة ما تكون خفيفة وتؤثر على الأطفال، كانت الأسباب وراء اكتظاظ المستشفيات.

الصين ترد على "الصحة العالمية" بشأن تزايد الأمراض التنفسية

من ناحيتها أعلنت السلطات الصينية أنها لم تكتشف أي "مسببات أمراض غير عادية أو جديدة" على صلة بتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد.

اقرأ أيضا

قصف غزة
2:01 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

"الخارجية الفلسطينية": الهدنة كشفت عن دمار هائل وكارثة غير مسبوقة بغزة

دخول الشاحنات قطاع غزة
12:36 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

ماذا قال الاتحاد الأوروبي عن الهدنة في قطاع غزة

المؤتمر العربي
9:52 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

المؤتمر العربي للمياه: خارطة طريق للوصول لأمن مائي مستدام

البرلمان العربي
5:51 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

البرلمان العربي يُطلق نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بإنقاذ النساء في غزة

اقرأ أيضا

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ

قوات الاحتلال ترتكب جريمة بشعة في المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة

اكتظاظ غير مسبوق بمستشفيات الصين .. ماذا يحدث ؟

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت

إصابة 5 على الأقل بينهم 3 أطفال في حادث خطير بدولة أوروبية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيروس نيباه 1:18 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

اكتظاظ غير مسبوق بمستشفيات الصين .. ماذا يحدث ؟

WhatsApp Image 2023-11-22 at 10.23.01 PM 11:30 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"إغلاق المدارس وإصابات بالجملة" .. فيروس غامض يجتاح الصين

تشييع شهداء غزة 9:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

13 ألف شهيد.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا العدوان على غزة

زلزال 21 12:41 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

بعد غينيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب شينجيانغ في الصين

اقرأ أيضا

زلزال تركيا
6:30 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ملاطية التركية

غزة - فلسطين
5:41 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. هدنة إنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة (تفاصيل)

قصف غزة
3:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف طائرات الاحتلال لغزة

مسؤول سابق
1:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

القبض على مسؤول في إدارة أوباما بعد تصريحات معادية للإسلام (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

7686
3:01 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ8 مساءً

79946ca0d4
2:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. مئات الوظائف في 10 وزارات وهيئات حكومية وعسكرية

العالم فى اسبوع
1:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. تعويضات حقوق المسافرين وتوضيح عاجل حول التصوير بدون إذن

حساب المواطن - ريال
12:26 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

الراتب - ريال 0 عملة
8:10 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد في هذا الموعد