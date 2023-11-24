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اكتظاظ غير مسبوق بمستشفيات الصين .. ماذا يحدث ؟

فيروس نيباه
فيروس غامض
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أظهر مقطع اكتظاظ مستشفيات الصين بالأطفال المصابين بالتهاب رئوي نتيجة ما يُسمى بـ "العدوى المختلطة".

فيروس غامض 

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وانتشر  هذا الفيروس على نطاق واسع في العاصمة الصينية ومنطقة لياونينغ ومخاوف من وباء جديد.


وتنتظر منظمة الصحة العالمية تنتظر حالياً الرد من الصين للحصول على معلومات مفصلة عن هذا المرض.

إغلاق المدارس:


وكانت الصين قد أعلنت عن ظهور مرض غامض عبارة عن التهاب رئوي مجهول يجتاح المدارس وتسبب في دخول عدد ضخم من الطلاب للمستشفيات.

وعلى إثر هذا المرض، تم إغلاق بعض المدارس في العاصمة بكين ومنطقة لياونينغ.

وكشفت تقارير أن بعض أعراض هذا المرض تتلخص فيما يلي : "التهاب حاد في الرئتين وارتفاع في درجة الحرارة".

مرض "سارس"


في وقت سابق، أعلن مركز أبحاث "إمبيريل كوليدج" في لندن أن فيروسا غامضا من سلالة فيروس مرض "سارس" قد انتقل، على الأرجح، إلى مئات الأشخاص في الصين، فيما تتكثف التدابير في الخارج لمنع انتشاره على نطاق أوسع.

ويعتبر مرض الالتهاب الرئوي أحد أعراض هذا الفيروس الغامض وقد رصدت السلطات بالفعل 45 حالة إصابة على الأقل في وسط الصين .

ويخشى علماء أن يكون عدد الإصابات بفيروس غامض من سلالة فيروس "سارس" (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة) ظهر في الصين مؤخرا، أكبر من العدد الذي أعلنته السلطات، فيما تتكثف التدابير في الخارج من أجل منع تفشي المرض.

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