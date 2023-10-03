إصابات واعتقالات.. مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

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أُصيب شابان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جالود جنوب نابلس. اضافة اعلان

وهاجم عشرات المستوطنين منازل المواطنين في القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بالمطاط، وآخر بكسر بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.



الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله



وحسب وكالة "ةفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، وذلك خلال اقتحام مخيم الأمعري جنوب رام الله.مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصىفي القوت نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة من قوات الاحتلال، التي تواصل فرض إجراءاتها العسكرية المشددة على مداخل وأبواب الأقصى، وتعرقل وصول الفلسطينيين إلى باحاته.وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما تجولت مجموعات من المستوطنين في شوارع البلدة القديمة بالقدس.