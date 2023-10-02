اقتحام مخيم العروبة.. إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

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أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب، شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، وأطلقت الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، كما اعتقلت فتى خلال المواجهات.





اقتحام المسجد الأقصى



شرطة الاحتلال تقتحم سجن "جلبوع"



وفي مدينة القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الفلسطينيين المتواجدين على أبواب الأقصى، بالتزامن مع عملية الاقتحام الواسعة التي ينفذها المستوطنون لباحات المسجد الأقصى، وتنظيمهم لمسيرات استفزازية في البلدة القديمة.في الوقت نفسه، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، أقسام (3،2،1) في سجن "جلبوع"، وشرعت بعمليات تفتيش لمجموعة من الغرف.وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن حالة من التوتر تسود سجن "جلبوع" حاليا، عقب اقتحام الأقسام.يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال.