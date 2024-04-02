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هندي حاول الاستعراض مع ثعبان فبادله بعضة مباغتة

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أرشيفية
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، ردة فعل قاسية من ثعبان تجاه رجل هندي حاول الاستعراض به أمام الناس.

ثعبان يوجه عضة لرجل هندي:اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله، فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول، الرجل الهندي وهو يحمل الثعبان على كتفيه، حيث تعرض للدغة مفاجئة منه.
كما أظهر كيف تصرف بعد تعرضه للدغه ثعبان ومحاولته التخلص من السم من جسده.
وكان الهندي قد أمسك به وأخرج أنيابه من يده ثم ساعده شاب بربط ذراعه من الأعلى حتى لا يسري فيها السم واستخدم دبوس وبدأ في وخز يده ليخرج منها السم في محاولة لإنقاذ حياته.

سم الأفعى في العضة الواحدة:

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو مشهدا مرعبا تم تداوله على منصة "إكس"، والذي أظهر كمية السم التي تخرجه الأفعى في العضة الواحدة.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قيام أحد الصيادين أو الباحثين بإمساك أفعى وتوجيه أنيابها لأنبوب اختباري، حيث قامت بعضه على أنه فريستها، لينزل فيه كمية مرعبة من السم القاتل.

سم الأفعى:

ويعتبر سم الأفعى لعاب مُعدل بكثافة والذي يحتوي على الزعاف والذي مهمته شل حركة الفريسة والمساعدة على هضمها، والدفاع ضد الأخطار المحتملة.
ويتم ضخه إلى جسم الضحية بعد اللدغة عن طريق الأنياب الداخلية، وبعض الحيوانات قادرة على البصق به أيضاً.
أما الغدد التي تفرز الزعاف هي تعديل للغدد النكافية اللعابية الموجودة في الفقاريات الأخرى، وعادة ما تكون موجودة على كل جانب من الرأس، أسفل العين وخلفها، ومغلفة في غمد عضلي.
 وتحتوي الغدد على حويصلات هوائية كبيرة يتم فيها تخزين السم المركب قبل نقله عبر قناة إلى قاعدة أنياب المجرى أو أنبوبي يتم إخراجه من خلالها.

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