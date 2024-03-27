فيديو متداول لثور هائج بدائري المدينة يصيب حركة المرور بالشلل

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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثورا هائجا يجري بين السيارات، على الطريق الدائري بالمدينة المنورة.



ثور هائج بدائري المدينة:



ثور هائج في طريق عام بعسير:



ثور هائج بالرياض:



ويظهر الفيديو المتداول على منصة "إكس" الثور، وهو يجري بين السيارات، حيث قطع الطريق وتنقل من اتجاه لآخر، ما تسبب في توقف حركة المرور.وتداول النشطاء أنه تم السيطرة على الثور، والإمساك به، حيث ظهر وهو ملقى على الأرض ومقيد من أقدامه.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا لثور هائج، يقوم بمهاجمة أحد الأشخاص على طريق عام.وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، فقد تعرض رجل للإصابة بجروح متوسطة في طريق عام عسير.ويظهر الفيديو، الثور وهو يسير على طريق عام وسط السيارات، ما تسبب في عرقلة حركة المرور على الجانبين.وقام الثور أيضا بعبور الطريق ونطح رجل أثناء مروره بجانب الطريق من الاتجاه الثاني.أيضا وثق مقطع فيديو في وقت سابق، لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص الذي يهرول من أمام الثور وينجو بحياته في اللحظات الأخيرة بعد أن قفز داخل المحل التجاري.