طار في الهواء كأنه لعبة.. فيديو متداول لانفجار إطار سيارة في وجه عامل بدولة خليجية

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وثق مقطع فيدو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار إطار سيارة وقذف أحد العمال في الهواء أمام ورشة لإصلاح السيارات.



انفجار إطار سيارة في وجه عامل:



أسباب انفجار الإطارات



1- ضغط الهواء غير المناسب:



2- التآكل والضعف الهيكلي:



3- التلف الناتج عن الاحتكاك أو الضربات:



4- السرعة الجنونية والتهور في القيادة:



5- عيوب في التصنيع:



وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، العامل وهو يعمل على تعبئة الإطار بالهواء في إحدى مدن سلطنة عمان.وفجأة وعندما كان العامل يجلس على الإطار، انفجار بطريقة مروعة وقذف العامل في الهواء، كأنه لعبة.أيضا أظهر الفيديو مدى قوة وشدة انفجار الإطار، حيث طار العامل في الهواء وسقط في الجانب الآخر من السيارة.وفي وقت سابق حذر خبراء السيارات، من خطورة إهمال حالة إطار المركبة، كما يؤكد الخبراء بأهمية الحرص على اقتناء الإطارات من مصادر موثوقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر انفجار الإطارات.وهناك عدة أسباب محتملة لانفجار إطار السيارة، ومن أبرز هذه الأسباب:إذا كان ضغط الهواء في الإطار مفرطًا أو غير كافٍ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الإطار وتحطمه. لذا، يجب التأكد من أن الإطارات معبأة بالضغط الصحيح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.مع مرور الوقت، يمكن أن يتعرض الإطار للتآكل والتلف، وخاصة إذا كانت الإطارات قديمة أو تعرضت للضغط الزائد أو الاستخدام غير السليم. قد يؤدي التآكل والضعف الهيكلي إلى تكون شقوق أو ثقوب في الإطار، مما يزيد من احتمالية انفجاره.يمكن أن يتعرض الإطار للتلف بسبب الاحتكاك المتكرر مع الأجزاء الخشنة على الطريق أو الضربات القوية مثل ضربة الحفرة بقوة. قد يتسبب التلف في ضعف هيكل الإطار وزيادة فرصة انفجاره.القيادة بسرعات عالية والتفحيط والانعطافات الحادة يمكن أن يزيد من الضغط على الإطارات ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها. قد يتسبب هذا الضغط الزائد في انفجار الإطار.في بعض الأحيان، قد يكون هناك عيوب في عملية التصنيع أو المواد المستخدمة في الإطارات. قد يؤدي وجود عيوب مثل تشوهات في الهيكل أو ضعف في النسيج إلى زيادة احتمالية انفجار الإطار.