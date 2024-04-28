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شاهد.. تدفق شلالات المياه شمال الزلفي

شلالات الزلفي
شلالات الزلفي
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لتدفق الشلالات شمال الزلفي في منطقة الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

تدفق الشلالات في الزلقياضافة اعلان

وأظهر المقطع، لقطات مذهلة تأسر العقول لتدفق شلالات الزلفي، حيث شقت المياه طريقه بين الصخور في مشهد بديع يعكس جميل صنع الخالق سبحانه وتعالى.
وتفاعل الأهالي مع مشهد  تدفق الشلالات وخرجوا للاستمتاع بالأجواء بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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