شاهد.. بردية كثيفة غرب القصيم

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط كثيف للبرد على أحياء غرب القصيم، وسط حالة من التقلبات الجوية في بعض المناطق في المملكة.



بردية كثيفة غرب القصيم



توقعات حالة الطقس



حالة الخليج العربي



📍بردية غرب ثادج غرب #القصيم

طريق الرس العقلة

الأحد ١٩ شـــوال ١٤٤٥هـ

28 إبـريـل 2024م

متابعة | سليمان الحربي

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. pic.twitter.com/u0oK6hdHT1 — طقس (@tqqs) April 28, 2024

وأظهر المقطع، سيول عارمة وبردية كثيفة على أحياء غرب القصيم، مع هطول أمطار متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.