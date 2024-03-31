مشهد صادم.. فيديو متداول لسيارة تقتحم محطة وقود وتعتلي أخرى بالرياض

سيارة تقتحم محطة وقود: اضافة اعلان



انفجار محطة وقود بتبوك:



الدفاع المدني يخمد حريق محطة تبوك:



وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، مشهدا صادما لسيارة تقتحم محطة وقود وتحدث خسائر بداخلها.وبحسب ما تداوله مقطع الفيديو المتداول، فقد وقع الحادث داخل محطة وقود في حي النسيم بالرياض.ويظهر الفيديو اقتحام سيارة لمحطة الوقود، حيث اصطدمت بإحدى ماكينات تعبئة البنزين مما تسبب في سقوطها بعد أن نزعت من مكان تثبيتها.أيضا اصطدمت السيارة بمركبة أخرى كانت متوقفة داخل المحطة، وصعدت فوقها من الخلف مما تسبب في أضرار كثيرة بها.فيما تجمع عدد من المتواجدين داخل المحطة بعد وقوع الحادث، وسكب البنزين على الأرض بسبب نزع الماكينة ، بينما آخرون يتابعون ما حدث للسيارات الأخرى التي تعرضت للاصطدام.وفي يناير الماضي وثق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" انفجار محطة وقود في مدنية تبوك، حيث أظهر مدى قوة الانفجار الذي خرج من خزانات المحطة تحت الأرض.وبين الفيديو وجود عدد من المارة داخل المحطة وفي محيطاها أثناء الأنفجار، إضافة إلى وجود عدد كبير من السيارات المتوقفة حول المحطة من كل جانب.وأدى الحريق الكبير الذي وقع أمس في محطة وقود في حي المروج بتبوك، إلى وفاة مواطن وإصابة ثمانية أشخاص.وقالت مديرية الدفاع المدني عن الحادث: إن الفِرَق بتبوك "أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة، وحالة وفاة، وأضرار مادية".