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لحظة مفاجئة.. فيديو متداول لانفجار قدر في وجه رجل داخل مطبخ

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الرجل
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أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على منصة "إكس"، لحظة انفجار قدر ضغط، ما أدى لإصابة رجل بحروق وكسور.

انفجار قدر داخل مطبخ:

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، رجلا يسير داخل المطبخ، وخلال ثوان، انفجر قدر الضغط أثناء مرور الرجل بصورة مذهلة.اضافة اعلان
وبحسب ما تم تداوله فقد نتج عن الحادث إصابة الرجل بحروق بوجهه كاملًا من الدرجة الأولى و حرق الحنجرة، واحتراق جزء من جسمه.

انفجار إطار سيارة في وجه عامل:

وفي واقعة أخرى وثقها مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر لحظة انفجار إطار سيارة وقذف أحد العمال في الهواء أمام ورشة لإصلاح السيارات.
وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، العامل وهو يعمل على تعبئة الإطار بالهواء في إحدى مدن سلطنة عمان.
وفجأة وعندما كان العامل  يجلس على الإطار، انفجار بطريقة مروعة وقذف العامل في الهواء، كأنه لعبة.
أيضا أظهر الفيديو مدى قوة وشدة انفجار الإطار، حيث طار العامل في الهواء وسقط في الجانب الآخر من السيارة.

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