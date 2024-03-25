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قلباه رأسا على عقب.. أفيال غاضبة تطيح بالعشرات في حفل هندوسي

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الفيلان
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، لحظة صراع لفيلين يتصارعان وينقضان على الحاضرين ويصيبان العشرات في حفل هندوسي بالهند.

فيلان غاضبان في حفل هندي:اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الآلاف من الهنود تجمعوا في للمشاركة في حفل هندوسي في مدينة ثريسور في ولاية كيرالا بجنوب البلاد.
وأوضحت أن الفيل الأكبر أصبح مضطربًا وهاجم فيلًا آخر، ثم بدأ الفيلان في الشجار قبل أن يندفعا وسط الحشود المتجمعة وتفريقها بقوة.
كما يظهر مقطع الفيديو أيضا الفيل، وهو  يندفع نحو الآخر بينما يتشابك أنيابه في مشاجرة عنيفة، فيما بدأت الحشود بالفرار من الحادث خوفا من بطش الفيلين.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين أن العشرات من الحاضرين أصيبوا عندما حاولوا الفرار لكنهم سقطوا عندما اندفعت الأفيال تجاههم.

فيل غاضب يرفع حافلة:.

وفي وقت سابق وثق  مقطع فيديو تم تداوله على موقع يوتيوب، لحظة قيام فيل غاضب برفع حافلة مليئة بالسياح بأنيابه.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول الفيل وهو يقوم بضرب الحافلة بقوة على الأرض.
وأطلق الفيل الذي يبلغ طوله 11 قدما صوتا عاليا قبل أن يضع أنيابه الضخمة تحت السيارة ليسحبها نحو السماء ومن ثم يضربها أرضا.
كما يسمع في الفيديو السائق يصرخ بصوت عال في حديقة بيلانيسبيرج الوطنية بالقرب من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ليبتعد الفيل بمركبته.

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