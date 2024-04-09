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مشهد مرعب لسقوط شاحنة بسبب قوة الرياح في هذه الدولة

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الحادث
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انقلاب شاحنة من فوق جسر في جنوب إفريقيا بسبب الرياح العاتية.

انقلاب شاحنة بسبب الرياح:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الشاحنة قرب حافة الجسر وهي تتمايل بسبب قوة الرياح دون أن تصمد لها.
كما مالت الشاحنة بشكل مفاجئ، حيث  سقطت بعدها بالكامل من فوق الجسر إلى الأسفل بطريقة مروعة.

دباب يتسبب في حادث مروع لشاحنة:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، حادثا مروعا تسبب فيه دباب توصيل.
وبحسب المقطع المتداول، فإن الحادث وقع على إحدى الطرق العامة في المملكة.
ويظهر مقطع الفيديو، وقوع دباب التوصيل على الأرض، بعدما اصطدم بشاحنة نقل كبيرة انقسمت إلى نصفين.
وتسبب الحادث في تعطل حركة السير بسبب وقوع الحادث، مع ظهور رجال من الدفاع المدني على ما يبدو في محاولة لتيسير حركة المرور.

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