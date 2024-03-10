"عنصرية وكره للإسلام".. الشرطة الهندية تركل المسلمين في صلاة الجمعة

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وسط صمت دولي مُطبق، يتعرض المسلمون في الهند للحرق والضرب والطرد والتعذيب على يد المتطرفين الهندوس.

واستمرارًا لمسلسل العنصرية والإرهاب الممنهج ضد المسلمين في الهند، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة اعتداء الشرطة الهندية على المسلمين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة ، بأحد الشوارع في نيودلهي.



اعتداء على المسلمين في صلاة الجمعة بالهند:



هندوس يهاجمون أحد المساجد:



وأظهر الفيديو، قيام عناصر الشرطة بركل المصلين بعدما قاموا بفرش السجاجيد على الأرض، لأداء الصلاة.وتجمع عدد من الأشخاص في محاولة لمنع الشرطة من الاعتداء على المصلين، وقاموا برفع هواتفهم للتصوير، ما دفع الشرطة إلى التراجع.وفي وقت سابق، أقدم متطرفون هندوس على حرق مسجد وقتل إمامه، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها ، مقطع فيديو يظهر جماعات هندوسية متطرقة تهاجم أحد المساجد وتقتل أمامه وترتكب مجزرة راح ضحيتها 17 مسلمًا.أيضا في مدينة "فريد آباد" الهندية، قام هندوس متطرفون بقتل المسلمين، وإحراق بيوتهم ومسجدهم بدوافع عنصرية، وذلك بعدما قام المسلمون ببناء مسجد أمام معبد هندوسي.