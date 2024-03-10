الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"عنصرية وكره للإسلام".. الشرطة الهندية تركل المسلمين في صلاة الجمعة

ت
جانب من الفيديو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وسط صمت دولي مُطبق، يتعرض المسلمون في الهند للحرق والضرب والطرد والتعذيب على يد المتطرفين الهندوس.
واستمرارًا لمسلسل العنصرية والإرهاب الممنهج ضد المسلمين في الهند، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة اعتداء الشرطة الهندية على المسلمين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة ، بأحد الشوارع في نيودلهي.اضافة اعلان

اعتداء على المسلمين في صلاة الجمعة بالهند:

وأظهر الفيديو، قيام عناصر الشرطة بركل المصلين بعدما قاموا بفرش السجاجيد على الأرض، لأداء الصلاة.
وتجمع عدد من الأشخاص في محاولة لمنع الشرطة من الاعتداء على المصلين، وقاموا برفع هواتفهم للتصوير، ما دفع الشرطة إلى التراجع.

هندوس يهاجمون أحد المساجد:

وفي وقت سابق، أقدم متطرفون هندوس على حرق مسجد وقتل إمامه، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها ، مقطع فيديو يظهر جماعات هندوسية متطرقة تهاجم أحد المساجد وتقتل أمامه وترتكب مجزرة راح ضحيتها 17 مسلمًا.
أيضا في مدينة "فريد آباد" الهندية، قام هندوس متطرفون بقتل المسلمين، وإحراق بيوتهم ومسجدهم بدوافع عنصرية، وذلك بعدما قام المسلمون ببناء مسجد أمام معبد هندوسي.

اقرأ أيضا

"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. صخور بسرعة البرق تهوي على شاحنة في هذه الدولة

فيديو مذهل لأسد أصيب بـ"تُخمة" بعد اصطياد زرافة

من المنتصر؟ مشاهد تفوق الوصف لنمر مع تمساح وأفعى عملاقة

شاب يعثر على آلاف الريالات أمام ماكينة صرافة.. ماذا فعل؟ (فيديو متداول)

نهاية مذهلة لأفعى ضخمة عجزت عن هضم فريستها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ت 11:48 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

نهاية مذهلة لأفعى ضخمة عجزت عن هضم فريستها

فيديو 12:59 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

مشهد مذهل يوثق لحظة الإمساك بحصان خرج عن السيطرة في سباق