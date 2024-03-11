ردة فعل ذكية لطفل تفاجأ بدخول نمر عليه في غرفته.. ماذا حدث؟ (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة نادرة لطفل قام بردة فعل ذكية، بعدما تفاجأ بدخول نمر عليه داخل غرفته.



نمر يقتحم غرفة طفل:



نمر يمتنع عن افتراس أشخاص:



وبحسب مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، فقد وثق ردة فعل طفل ذكي عندما تفاجأ بدخول نمر إلى بيته في ولاية ماهاراشترا بالهند.ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الطفل وهو منهمك في تصفح هاتفه عندما دخل الوحش المفترس إلى غرفته.وفي ردة فعل سريعة وذكية، نزل الطفل بهدوء عن مقعده، واندفع نحو الباب بعد دخول النمر الغرفة وأغلق الباب بسرعة.وأعرب النشطاء عن إعجابهم بتصرف الطفل ووصفوه بالرائع والشجاع بسبب سرعة بديهته وذكائه.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو نمرا في حالة غير طبيعية بعد تناول كمية كبيرة من المسكرات.وبشكل غير متوقع لم يقترب النمر المتوحش من الناس بل كان مسالما للغاية واقترب منهم واختلط معهم.وفيما يبدو أن النمر دخل إلى مصنع لإنتاج تلك المسكرات في الهند وتناول كميات كبيرة منها.وأظهر الفيديو النمر يسير هادئا، في حالة غير طبيعية، وحوله عدد كبير من الأشخاص، دون أن يهاجمهم، أو يلتفت إليهم.وذكرت وسائل إعلام هندية حينها، أن النمر دخل مصنع لتصنيع المسكرات، وتناول كمية منها، كان هذا في منتصف الليل.