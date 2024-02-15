سقوط مروع لـ "لعبة أطفال" بمدينة ملاهي في دولة عربية

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا صادما لسقوط لعبة أطفال في مدينة ملاهي بالعراق.





سقوط لعبة أطفال في العراق:



إنقاذ طفلة بعد 60 ساعة تحت الأنقاض



وبحسب ما تم تداوله، فقد أصيب 18 شخصاً أغلبهم من الأطفال بجروح خطيرة إثر سقوط إحدى الألعاب في مدينة ملاهي جنوب العاصمة بغداد.ويظهر مقطع الفيديو المتداول الأطفال وهم يستمتعون بلعبة "الدوامة" قبل أن تسقط بهم بشكل مفاجيء من مكان مرتفع ومروع.ونقلت وسائل إعلام عن ا لسلطات المحلية، عقب وقوع الحادث أن 18 شخصًا بينهم 15 طفلًا كانوا على متن اللعبة الخطيرة قبل سقوطها.وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.وفي سياق موازتسبب انهيار أرضي فيما لا يقل عن 15 قتيلاً وأكثر من 100 مفقود في جنوب الفلبين.وعثر رجال الإنقاذ على طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين على قيد الحياة.واعتبر رجال الإنقاذ العثور على الطفلة معجزة بعد مرور هذا الوقت عليها تحت الإنقاذ، بعدما ظلوا منذ وقوع الكارثة يبحثون بأيديهم المجرّدة وبالمجارف لمحاولة العثور على ناجين في قرية ماسارا المنجمية في جزيرة مينداناو في جنوب البلاد.ووصف رئيس وكالة إدارة الكوارث الإقليمية إدوارد ماكابيلي إنقاذ الطفلة بأنه يفوق الوصف، قائلاً :"هذا يعطي الأمل لرجال الإنقاذ، فقدرة الطفل على الصمود عادة ما تكون أقل من قدرة البالغين".