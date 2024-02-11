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فيديو مذهل لفيل يقتلع شجرة ضخمة في ثوانٍ معدودة

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الفيل
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يتميز الفيل بقوة كبيرة ، حيث يمكنه إسقاط شجرة كبيرة في أقل من دقيقة واحدة، فهو من  أضخم الثدييات التي تعيش في الغابة.

فيل يقتلع شجرة في لحظات:اضافة اعلان

وانتشر مقطع فيديو على منصة "إكس"- تويتر سابقا، يظهر قدرة الفيل على قلع الشجرة في لحظات، حيث قام بتثبيتها بين أنيابه وخرطومه ثم دفعها دفعة واحدة فسقطت محطمة على الأرض.

معركة بين الفيل ووحيد القرن:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي صراعا داميا بين أحد الأفيال ووحيد القرن.

وبحسب الفيديو المتداول حينها ، فقد ظهر الفيل، وهو  يطعن وحيد القرن بأنيابه المميتة.

ويظهر الفيديو وحيد القرن وهو يقف وجها لوجه أمام الفيل الذي لم يعبأ به، حيث طرحه أرضه وضربه بأنيابه، ما دفع وحيد القرن للهروب من الفيل لينجو بحياته.

الفيل والزرافة:

أيضا أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تفوق الفيل على الزرافة بفارق  يصل إلى (3.2 متر) لصالح الفيل.

وبحسب الفيديو فإنه رغم أن الزرافة تُعتبر أطول حيوان على كوكبنا وتستطيع التقاط الأشياء من ارتفاع (6.3 متر) إلا أن الفيل يستطيع التغلب عليها من هذه الناحية.

ويظهر الفيديو وقوف الفيل على قدميه الخلفيتين ورفع خرطومه للأعلى حتى يصل إلى ارتفاع (9.5 متر)

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