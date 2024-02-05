نجا من موت محقق.. لن تصدق ما وقع لرجل مرور بعاصمة عربية

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نشرت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو يوثق نجاة رجل مرور من موت محقق، إثر تعرضه لعملية دهس في العاصمة العراقية بغداد.





نجاة رجل مرور من الموت في بغداد: اضافة اعلان



دهس طفل بالخطأ



وبحسب ما نشرته صحيفة "السومرية"، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح نجاة رجل مرور من موت محقق في أحد شوارع بغداد.وأظهر مقطع الفيديو المتداول وقوف رجل مرور أمام إحدى السيارات المخالفة لقوانين السير.ولم يمتثل سائق السيارة لأوامر المرور واستمر بالتقدم محاولا دهس رجل المرور الذي بدوره قفز فوق مقدمة السيارة للنجاة بحياته، وذلك بعد قيادة السيارة بسرعة مذهلة.وفي سياق آخر نشرت وسائل إعلام محلية بالكويت في وقت سابق، حادثة مفجعة تمثلت في دهس طفل لم يتجاوز العامين من عمره، أثناء رجوع والده بالسيارة للخلف.وحسب الإعلام المحلي حينها ، فقد تعرض الطفل للدهس ما أدى إلى وفاته في الحال، حينما كان ولده يرجع بالسيارة للخف ولم يره في منطقة العدان، ما تسبب في حالة صدمة لدى والد الطفل الذي قام بنقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكن الأطباء أكدوا وفاته، وهو ما تسبب في حالة حزن كبيرة لدى العائلة.