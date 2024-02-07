عثر على أمواله كاملة.. معتمر عراقي لشعب المملكة: "أنتم خيمة العرب"

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أعرب معتمر عراقي، عن سعادته بأخلاق شعب المملكة، وذلك عقب ما فعله معه مواطن بعد نسيان محفظته وأمواله في منفذ جديدة عرعر، حيث وصف شعب المملكة بأنهم "خيمة العرب".





معتمر عراقي يشكر السعوديين:



حقوق المعتمرين:



وأوضح من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، أن أحد المواطنين فعل معه ما لم يفعله العراقيون واصفا شعب بالمملكة بأهل الغيرة والنخوة.وأضاف المعتمر العراقي أنه نسي محفظته في منفذ جديدة عرعر وبها 4500 دولار، ووثائق سفر المعتمرين، وتذكرها بعد نحو 50 كيلو من مغادرته.وتابع قائلا: وجدت سعوديًا شهمًا قال لي:اطمئن إن لم تجدها تأخذها من جيبي، حيث وجه رسالة لشعب المملكة قائلا:"أهل نخوة وشهامة"، داعيا لهم بالقول: "اللهم اجعل هذا البلد آمن ، أنتم خيمة العرب".وفي وقت سابق نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يوضح حقوق المعتمرين والزوار متضمنا التعليمات والإرشادات قبل الوصول.وقالت الوزارة إن حقوق المعتمرين والزوار تتضمن ما يلي:شركات العمرة ووكلاؤهم في الخارج ملزمة بتوعيتك حول التعليمات والإرشادات اللازمة أثناء:1- القدوم.2- الإقامة .3- المغادرة.