بعد "بطة وقط" كورنيش الخبر.. مشهد غير متوقع لجمل وطائر في صبيا

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عقب تداول مقطع فيديو على نطاق واسع لعراك بين قط وبطة على كورنيش الخبر، تداول أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لطائر يقف أعلى ظهر جمل في صبيا. اضافة اعلان





طائر فوق ظهر جمل بصبيا:



قط وبطة بكورنيش الخبر:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الجمل وهو يسير في شارع عام، بينما تقف البطة على ظهره، دون أن تتحرك او تجزع من هيئة الجمل.وحظي الفيديو بحالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل، وشبه المغردون الجمل والبطة بالقط والبطة كوكي المعروفين إعلاميا بـ "كبلز الخبر".وقبل أيام أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا ظريفا، يوثق شجارا بين بطة وقط على كورنيش الخبر.وكان مقطع فيديو قد انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عراكا بين بطة وقط على كورنيش في الخبر، وذلك بعد أن لاحقت البطة للقط ودخلت معه في شجار بدلا من الهرب منه.ووثق مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل، اشتباكا بين البطة والقط، بينما تدخل شخص لإبعادهما وإنهاء العراك بينهما.كما أظهر الفيديو تتبع البطة للقط بشكل لافت، على الرغم من تجاهل القط لها، حيث ظلت تطارده بلا خوف.