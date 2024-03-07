حواسه 5 أضعاف البشر.. فيديو يوثق طريقة فريدة لصيد الأسد عبر حاسة الشم

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لأحد الأسود، الذي تمكن من صيد فريسته عبر حاسة الشم.



أسد فريسته عبر حاسة الشم:



صفات فريدة عند الأسد:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الأسد وهو يترقب الوصول لفريسته التي اختبأت وسط الأحراش، لكنه ظل واقفا يبحث عنها عن طريقة الشم.وبالفعل بعد لحظات أوصله حاسته القوية إلى الوصول إليها لتقع بين مخالبه في لحظات معدودة.1-يمتلك عضلات من الأمام تجعله قادرا على تحمل الضربات التي يأخذها في الأمام.2- يقوم بتوجيه ضربات بالأمام وهذه الضربة تقوم بقسم ظهر أي حيوان كبير مثل الحمار الوحشي.3- يمتلك الأسد حواس بقوة كبيرة فهو يمتلك حاسة شم تجعل له القدرة على معرفة أين توجد الفريسة عن بعد.4- حاسة الشم تجعل له القدرة على معرفة مكان الفريسة بالتحديد بالإضافة إلى انه يمتلك حاسة بصر قوية.5- حواسه تكون خمسة أضعاف التي يمتلكها البشر وأيضًا يستطيع الأسد أن يسمع من ابتعاد حوالي ميل إلى صوت الفريسة.6- الأسد يمتلك كبرياء وهيبة لنفسه وهو أيضًا يتميز بهما كما أنه يمكن رؤية هذا الشيء عن طريق رؤية تصرفاته ونظراته القوية.7- الأسد من الحيوان التي تكون اجتماعية وتتعايش في وسط قطيع من الأسود.8- ليس لديه الحاجة إلى التخفي أو التجنب لأن الأسد لديه القدرة على السيطرة على من حوله.9- زئير الأسد العالي يعد من الهيبة التي يمتلكها الأسد.