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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو مذهل لأسد أصيب بـ"تُخمة" بعد اصطياد زرافة

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أسد
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا نادرا لأسد أصيب بتخمة عقب اصطياده زرافة.

أسد يصطاد زرافة:اضافة اعلان

وكان أحد زوار حديقة "كروغر الوطنية المفتوحة" في جنوب أفريقيا، قد  شاهد أسدا نائما في طريق عام.
وعندما سأل عن سبب ذلك فأخبروه بأنه اصطاد زرافة وداوم على أكلها لمدة 7 أيام متواصلة فأصيب بالتخمة ولم يعد يستطيع التحرك.
ويظهر مقطع الفيديو الأسد وكأنه قد فارق الحياة بسبب التخمة وهو ملقى على ظهره بعد الوجبة الثقيلة التي تناولها.
وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة فردية لأسد مع زرافة والتي انتهت بهروب الأسد.

أسد وزرافة وجها لوجه:

وفي وقت سابق أظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، هجوم أسد على زرافة والتي لم تستسلم له.
وأظهر الفيديو محاولة افتراس الأسد للزرافة من قبل احد أرجلها، حيث وجهت له عدة ضربات موجعة أجبرته فيها على الهروب.

أسد أعرج يهاجم الضباع:

أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هجوم أسد أعرج على قطيع من الضباع لالتهام إحدى الفرائس.
ووثق المقطع، قيام مجموعة من الضباع تجمعت حول فريسة لالتهامها، وفجأة ظهر أسد أعرج وسط الغابة، وتمكن من تفريق القطيع والانفراد بالفريسة.

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