فيديو مذهل لأسد أصيب بـ"تُخمة" بعد اصطياد زرافة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا نادرا لأسد أصيب بتخمة عقب اصطياده زرافة.



أسد يصطاد زرافة:



أسد وزرافة وجها لوجه:



أسد أعرج يهاجم الضباع:



أحد زوار حديقة «كروغر الوطنية المفتوحة» في جنوب أفريقيا شاهد أسد نائم على الشارع، سأل عن سبب ذلك فأخبروه بأنه اصطاد زرافة وداوم على أكلها لمدة 7 أيام متواصلة فأصيب بالتخمة ولم يعد يستطيع التحرك. pic.twitter.com/zz3xlypOsH March 2, 2024

وكان أحد زوار حديقة "كروغر الوطنية المفتوحة" في جنوب أفريقيا، قد شاهد أسدا نائما في طريق عام.وعندما سأل عن سبب ذلك فأخبروه بأنه اصطاد زرافة وداوم على أكلها لمدة 7 أيام متواصلة فأصيب بالتخمة ولم يعد يستطيع التحرك.ويظهر مقطع الفيديو الأسد وكأنه قد فارق الحياة بسبب التخمة وهو ملقى على ظهره بعد الوجبة الثقيلة التي تناولها.وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة فردية لأسد مع زرافة والتي انتهت بهروب الأسد.وفي وقت سابق أظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، هجوم أسد على زرافة والتي لم تستسلم له.وأظهر الفيديو محاولة افتراس الأسد للزرافة من قبل احد أرجلها، حيث وجهت له عدة ضربات موجعة أجبرته فيها على الهروب.أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هجوم أسد أعرج على قطيع من الضباع لالتهام إحدى الفرائس.ووثق المقطع، قيام مجموعة من الضباع تجمعت حول فريسة لالتهامها، وفجأة ظهر أسد أعرج وسط الغابة، وتمكن من تفريق القطيع والانفراد بالفريسة.